MSKÜ’de Yapay Zeka ve Siber Güvenlik bölümleri açılacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "3 bin kişilik ekibimizle yaptığımız çalışmalar sayesinde birçok konuda ilk 10 üniversite arasına girdik. Devletin imkanlarını çok güzel kullanarak özel şirket gibi çalışıyoruz. YÖK'e başvuru yaptım. Yapay Zeka Bölümü ile Siber Güvenlik Bölümü açacağız. YÖK'ten bana sen hızlı gidiyorsun hocam, bunlar da seneye kalsın dediler. Seneye açacağız" dedi.

İLK 10'DAYIZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Hüseyin Çiçek, en büyük hedeflerinin öğrencilerin gelecekte kolay iş bulabilecekleri meslekler edinmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Çiçek, "Üniversite olarak birçok alanda ilk 10'dayız. Türkiye'de bir ArGe üniversitesi olmak istiyoruz ve bu konuda gece gündüz çalışıyoruz. Memnuniyet açısından ilk 10'da olan bir üniversite olarak giderek yukarı tırmanan bir Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi var. Açtığımız Teknoloji Transfer Ofisi sayesinde öğrencilerimizin bilgilerini sanayi ile birlikte ürüne dönüştürmeye başladık.

TEKNOPARK'ımız var. 24 şirket var içerisinde. Şirketlerin bazıları ihracat yapacak durumda. Diğer TEKNOPARK'lardan farklı olarak bizde daha çok bilişim şirketi yer alıyor. Bu bizi sevindiriyor. Öncelikli hedefimiz öğrenciler, sonra araştırma geliştirme, ulunduğumuz kente katkı yapmak ve TEKNOPARK bunlardan bir tanesi. Marka bir üniversite, marka bir Muğla için çabalarımız sonuç verecek. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 45 yıl içerisinde Türkiye'de en çok konuşulan üniversitelerden birisi olacak."