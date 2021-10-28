Muğla’da otel konforunda öğrenci yurdu açıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde bulunan Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'na öğrenciler geldi. Bin 500 erkek öğrenci ve 524 kız öğrencinin yerleştiği yurtta, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yurt Müdürü Mehmet Tümer ve Yatırım İnşaat Şube Müdürü Nihat Ekinciler, gelen öğrencileri çiçeklerle karşıladılar. Yurda gelen ilk kız ve erkek öğrenciler, otel konforundaki devlet yurduna yerleştikleri için kendilerini şanslı hissettiklerini belirttiler.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ YERLEŞTİ

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 2024 kapasiteli birinci etap öğrenci yurdunu hizmete sunmuş olduklarını belirterek "1500 erkek, 524 kız öğrencimiz bugün itibariyle yurtlarımıza yerleşti. Gençlerimize bugün itibariyle bu imkân sunulmuş olsa da çalışmalarımız devam etmekte. Şu anda herhangi bir barınma sorunu yok, tüm öğrencilerimiz yerleşmiş durumdalar. Diğer yurdumuzun açılmasıyla birlikte yurt kapasitesinin, başvuran ve talep eden öğrencilerden daha fazla olacağını söyleyebiliriz. 2021 başlarında yapılmaya başlanan üçüncü etap inşaatımızla birlikte önümüzdeki yıl 1350 kişi kapasiteli bir yurdumuz daha hizmete girecek. Sadece bu alandaki yurtlarımız 5400 kişi kapasitesine ulaşmış olacak. Bundan sonraki süreçte de Muğla'da yurt talep eden tüm öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanacağını söyleyebilirim. Önümüzdeki yıllarda da ihtiyaç doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz. Yurdumuzun gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, ilimizin vekillerine, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

TÜM İHTİYAÇLARI DÜŞÜNÜLDÜ

ÇOCUKLARINI yurda yerleştiren veliler de ferah, doğal güzellikler içerisinde, gerekli tüm ihtiyaçların düşünülerek yapıldığı yurdu çok beğendiklerini belirterek kendilerini karşılayan İl Müdürü Ömer İlman ve beraberindeki görevlilere teşekkür etti. İstanbul'dan gelen öğrenci velisi Ahmet Kılıç, yurdu gezerken şaşırdığını, yurdu beş yıldızlı bir otel konforunda gördüğünü söyleyerek yurdun çok temiz ve ferah olduğunu belirtti.