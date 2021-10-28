‘Renk ve desen zenginliği avantajımız var’

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, madencilik sektörü hakkında açıklamalarda bulundu. Dünyadaki 90 çeşit madenin 77'sinin ülkemizde bulunduğuna dikkat çeken Kaya, "Dünya metal maden rezervlerinin yüzde 0.4'ü, endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2.5'i, kömür rezervlerinin yüzde 1.0'i ve jeotermal potansiyelinin yüzde 0.8'ine sahibiz" dedi.



EKONOMİYE KATKI

"Sürdürülebilir Madencilik" mottosuyla, "İnadına üretim, inadına ihracat" sloganıyla üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceklerini belirten Birlik Başkanı Mevlüt Kaya, "Kovid- 19 virüsü en büyük ihraç pazarımız Çin'de ortaya çıktığı için pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelmemize rağmen 2020 yılında, 4,3 milyar dolar döviz kazandırdık. 2020 yılında 4,3 milyar dolar ihracata ek olarak, ülke ekonomisine tüm sektörlere de hammadde sağlayan bir sektör olduğumuz için iç pazarla birlikte 40 milyar dolarlık bir değer oluşturarak ülke ekonomisine GSYİH'nın yüzde 5'i oranında katkı sağladık. Sağladığımız ekonomik büyüklüğün yüzde 90'dan fazlası yerli girdiden oluşuyor, yani katma değeri ülkemize kalıyor" dedi. Türkiye'de yaşayan 83 milyon insanın sahibi olduğu madenlerin kiracısı olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini belirten Kaya, "Türkiye'nin en önemli öz kaynaklarından biri olan madenleri, 150 bin kişilik madenci ordusuyla yeryüzüne çıkarıp, "Sürdürülebilir Madencilik" mottosuyla ekonomiye kazandırırken, 2 milyon insanımızın madencilik sektöründen geçinmesini sağlarken, sadece 83 milyon insanımıza değil, 8 milyarlık dünya insanlarının hayatlarının kolaylaştırılmasına katkı sağlıyoruz" dedi.



NİTELİKLİ ELEMAN

Türkiye'nin maden sektöründeki rekabet gücünü artırıp, madenlerden aldığı verimi yükseltebilmesi için iyi yetişmiş nitelikli mühendislere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu amaçla da Maden Sektör Kurulu (EMİB, İMİB ve BAİB) olarak YÖK ile imzaladığımız protokol çerçevesinde 2020-2021 yılında maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği seçen ve belirli bir sıralamada olan öğrencilere burs vermeye başladık. Türkiye'nin başarılı 80 bin öğrencisinden 146'sı ilk 5 tercihini bu bölümlerden yana kullandı ve yerleşti. Bu öğrencilere asgari ücrete varan miktarlarda burs almaya hak kazandı. Aramıza yeni katılan bu öğrencilerimizin, gençlerimizin sektörlerimiz adına en donanımlı şekilde bölümlerinden mezun olmalarını sağlayıp fabrikalarımızda, kendi açacakları fabrikalarda ya da işletmelerde başlattığımız bu reform hareketini hızlandırmalarını umut ediyoruz" dedi.