‘Sektörümüzdeki yüzde 28’lik artış gurur kaynağımız’

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, üç sektörü bir çatı altında temsil ettiklerini belirterek "Temsil ettiğimiz üç sektörün Türkiye geneli ihracat performansını incelediğimizde 2020 yılı ilk 9 ayı yaklaşık 4.5 milyar olan ihracatımız 2021 yılı aynı döneminde 5,8 milyar dolara kadar yükselmiş bulunuyor. Sektörlerimizdeki % 28'lik bu artış gurur kaynağımız. Ege Bölgesi olarak baktığımızda 2021 yılının ilk 9 ayında yılında 595 milyon dolar ihracatla geçen senenin aynı dönemine göre % 13'lük artış göstermiş bulunuyoruz" diye konuştu.



ORTALAMANIN ÜZERİNDE

İhracat rakamlarını değerlendiren Birlik Başkanı Yağcı, "Temsil ettiğimiz tüm sektörlerde sattığımız ürünlerin ihraç dolar bazında birim fiyatı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ege bölgesi olarak fiyatta rekabete değil üründe rekabete inanıyoruz. Sektörlerimize tek tek bakmak gerekirse, ilk olarak odun dışı orman ürünleri sektöründe Türkiye geneli yaklaşık 140 milyon dolar ihracatın %60'ı Ege bölgesi ihracatçıları gerçekleştiriyor. Türkiye ortalaması kg başına birim fiyat 1,38$ iken Ege Bölgesinin kilogram başına birim fiyat ortalaması 3,15 $/kg'dır. Neredeyse 2.5 katı fark var arada. Ürünümüzün değerinde ihraç edilmesi, ederini bulması bizim için önemli" dedi.



TUTAR VE BİRİM ARTIŞI

Bir diğer sektörün ise mobilya sektörü olduğunu söyleyen Yağcı, "163 milyon dolar ihracatla geçen seneki rakamımızın % 35 üzerindeyiz, pandeminin etkilerini kestirebilen ve sonuçlarını iyi değerlendiren sektörlerin başında geliyor mobilya sektörü. Mobilya sektöründeki Ege bölgesi olarak artışımız yalnızca tutar olarak değil, birim fiyat olarak da yukarı gitmiş durumda; geçen sene 3,09$ / kg olarak gerçekleşen birim fiyat ortalaması bu sene 3,22 lere kadar çıkmış durumda, hem daha fazla satıyoruz hem de değerinde satıyoruz. Şunu da belirtmek gerekir; odun dışı orman ürünleri yurt dışında herhangi bir girdiye ihtiyaç duymadan ihracat yapan, ülkeye kazandırdığı her bir dövizi +1 değer olarak tutan bir sektördür, dışa bağımlı olmayan bu sektörler dolayısıyla cari dengede anahtar rolündedir. Aynı şekilde mobilya sektörünün de cari dengeye olumlu katkısının yanı sıra yarattığı istihdam ile de ülke ekonomisine katkısı yadsınamaz" dedi.



Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı

ÇIFTÇIMIZLE EL ELE

Kağıt ve mamullerindeki 2021 rakamlarını da açıklayan Yağcı, "Türkiye olarak 1.5 milyar doların üzerinde gerçekleşen ihracatın yaklaşık %20'den fazlasını üyelerimiz gerçekleştiriyor ve geçen seneye göre % 4 'lük bir artış da mevcut, pandeminin negatif etkilerini üzerinden atarak artıya geçmiş olan kağıt ve mamulleri sektörü için de gururla söyleyebiliriz ki ihracat birim fiyatı dolar bazında 1,40'lardan 1,57 'lere yükselmiştir. İhracat uzun ve soluksuz bir yol, bizlerin ve üyelerimizin de alacağı çok yol var. Her alanda ve her an gelişime olan tam inancımızla sektörlerimizi ele alıyoruz; odun dışı orman ürünleri sektöründe kekik ve defne gibi dünya ihracatında önemli söz sahibi olduğumuz ürünlerimiz mevcut, üyelerimizin karşılaştığı sorunları çözmek için gerekli çalışmaları yürüterek ilgili mercilere girişimlerde bulunuyor, üyelerimizin haklarını savunuyor, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda çiftçilerimizle el ele vererek ürünümüzün değerinde satılması için ortak çalışmalara imza atıyoruz" dedi.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

DEFNE, adaçayı, kekik, biberiye gibi ürünlerimizin üretim alanlarının arttırılması, doğru metotlarla üretilmesi gibi amaçlarla sürdürülebilir bir üretim için Tarım Bakanlığı koordinasyonunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yağcı, "Ortaklarından olduğumuz Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim Organize sanayi bölgesi ile tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve buna bağlı sanayi gelişiminin sağlayarak İzmir'in bu konuda öncü hale getirilmesi hedefleniyor. Bir diğer amaç, proje alanındaki üretimle birlikte ülkemizin büyük ithalat kalemlerinden birisi olan tohum ve fide sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak. Bu sayede yerli tohum ve fide üretiminin arttırılması, kaliteli türlerin elde edilmesine yönelik ıslah ve Ar-ge çalışmaları, ata tohumlarının tekrar hak ettiği yeri bulması konusunda çalışmalar da yürütülecek" dedi.