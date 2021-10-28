Üretimde ve ihracatta dünya lideriyiz

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Türkiye'nin kuru meyve ihracatını çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir sürüklediğini söyledi. Başkan Celep, "Bildiğiniz üzere, her zaman söylediğimiz gibi üretimde ve ihracatında dünya lideri olduğumuz; kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir gibi değerli ürünlerimizde Türkiye kural koyucu olmak zorundadır" dedi. 2021 yılında Türk kuru meyve sektörü Eylül ayı sonunda 1 milyar doları aşan ihracat rakamına ulaşırken, 670 milyon dolarlık büyük dilimi, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatından elde edildiğini belirten Birlik Başkanı Birol Celep, "Türk kuru üzümü, Türk kuru inciri ve Türk kuru kayısısı dünya genelinde bilinen prestijli ve sağlıklı marka ürünlerimizdir. 2020/21sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında %10'luk bir değer kaybı yaşadık. 2020/21 sezonunda çekirdeksiz kuru üzümümüzün ihraç fiyatında ortalama 1.816 USD/ton seviyelerine düştü ve ülkemize 51 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Bu değer 2019/20 sezonunda 1.911 USD/ ton seviyelerindeydi. Ortalama ihraç fiyatlarımızdaki %3'lük düşüş hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından çok önemli bir kayıptır" dedi.



FİYATI DEĞERLENDİ

2021/22 sezonunda hedefin, 2020/21 sezonundaki fiyatların altına düşmemek olacağını söyleyen Celep, "Amerika üzümünü 2500-2600 dolara satarken bizde dünyanın en kaliteliüzümünü yok pahasına satmamalıyız. Bu açıdan 2021/22 çekirdeksiz kuru üzüm sezonu öncesinde üreticilere güven telkin edilmesi ve piyasayı bozucu spekülasyonların önüne geçilmesi için bir yol haritası belirlenmesi ve TMO'nun bu yıl için de çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapması sektörümüz ve ülke ekonomimiz açısından hayati derecede büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye, tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak kabul edilen, noel sofralarının vazgeçilmezi kuru incirde başarılı bir ihracat sezonunu geride bıraktı. Türkiye, 2020/21 sezonunda 72 bin 145 ton kuru incir ihraç ederken 256 milyon 915 bin dolarlık döviz geliri elde etti. Dünya kuru incir ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştiren Türkiye'nin 2019-20 sezonundaki kuru incir ihracatı 69 bin 786 ton karşılığı 241 milyon 857 bin dolar olmuştu. Kuru incir ihracatı miktar bazında yüzde 3 artarken, döviz gelirindeki artış yüzde 6'ya ulaştı. Kuru incirin ihraç fiyatı ton başına 110 dolar değerlendi" dedi.

119 ÜLKEYE KURU KAYISI

Bu sezon ABD'ye kuru incir ihracatımızın yüzde 14'lük artışla 33 milyon dolardan, 38 milyon dolara yükseldiğini söyleyen Ceelep "ABD en çok kuru incir ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında üçüncülükten birinciliğe yükseldi. Önümüzdeki yıllarda ABD'ye kuru incir ihracatında 50 milyon doları geçmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin kuru kayısı ihracatı 2020-21 sezonunda 87 bin 119 ton karşılığı 291 milyon 749 bin dolar oldu. Kuru kayısı ihracatı 2019-20 sezonuna göre miktar bazında yüzde 10 düşerken, döviz bazında yüzde 16 artış gösterdi. 2019/20 sezonunda 2 bin 792 dolara ihraç edilen bütün kuru kayısı, 2020/21 döneminde 119 ülkede 3 bin 500 dolara alıcı buldu. Türkiye'nin kuru kayısı üretim ve ihracatında dünya lideri konumdayız. 1 Ağustos 2020 tarihinde başlayan kuru kayısı ihracat sezonunda 119 ülkeye 291 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi. Geçtiğimiz sezon kuru kayısı ihracatından 252 milyon 451 bin dolar döviz geliri elde etmiştik. Bu seneki hedefimiz 300 milyon dolara çok yaklaştık ancak kuru kayısı rekoltesindeki düşüş yüzünden hedefimizi yakalayamadık. Türkiye'ye son yıllarda ortalama 1,4 milyar dolar döviz kazandıran sektörümüzde kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzümden sonra Türkiye'ye en çok döviz kazandıran ürünümüz. Türkiye'nin kuru kayısı rekoltesinin 2021 yılında 94 bin 938 ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu rakamın büyük bir bölümü yine ihracata gidecek. Rekoltede yüzde 8 azalma var ama kalite iyi. Dolayısıyla bu sezon daha katma değerli ihraç ederek 300 milyon doları aşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

PRESTIJ ÜRÜNÜ

Kuru incirin Türkiye'nin prestij ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Celep, "İhracata bağımlı bir ürün olan kuru incir hak ettiği değerden ihraç edilmesi için Türk ihracatçıları olarak büyük bir çaba içindeyiz. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmiş olmanın huzuruyla 2020/21 sezonunu geride bıraktık, 2014 yılında yakalanan 76 bin 901 ton'luk ihracat seviyesinden sonra en başarılı ikinci sezona imza attık. 2020/21 sezonunda 85 bin ton olan rekoltenin yüzde 85'ini ihraç ettik, Türk incirini 114 ülke insanına ulaştırdık. Dünya'nın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk gıda ürünlerinin daha fazla tüketilmesi amacıyla, Türk gıda ürünlerini tanıttığımız TURQUALITY Projesi yürütüyoruz" dedi.