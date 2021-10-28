Yüksek öğretimde dönüşüm başladı

TÜRKİYE Ulusal Ajansı vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından Catch21st Erasmus+ çerçevesinde destek alarak 4 ülkeden akademisyenleri bir araya getiren "21. YY. Becerileri: Yükseköğretimde Öğretime Yaklaşımı Değiştirmek" projesi, düzenlenen final konferansıyla tamamlandı. Konferansta yaptığı konuşmada içinde bulunduğumuz dijital çağın gerekliliklerine dikkat çeken İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, "Bilgi ve bilgiye erişim bugün gücün en önemli bileşenidir. Çağın eğitim anlayışında, geçmişin yaklaşımları artık yetersiz kalmıştır ve öğretim elemanından ve öğrenciden beklenen davranışlar farklılaşmıştır. Bu çerçevede yeni yüzyılın becerilerinin yükseköğretim bağlamında ele alınmasını önemsiyorum" diye konuştu.

DİĞER