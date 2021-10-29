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Haberler Ekonomi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan açtı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alım ilanı

29.10.2021, 14:34

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 29.11.2021 - 30.11.2021 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 4 (dört) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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