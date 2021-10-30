Konuta faiz dopingi geldi

Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmesinin ardından kamu bankaları ortak bir açıklama yayımlayarak kredi faiz oranlarında indirim yapıldığını açıkladı. Söz konusu indirimler ticari ve konut kredileri kapsarken, tüketici kredisi kapsam dışında bırakıldı. Kamu bankaları konut kredileri faiz oranlarında 1 milyon TL'nin altındaki tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon TL'nin üzerindeki tutarlarda yüzde 1.34 faiz oranları uygulayacak.

YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ 22 YIL

Endeksa.com gayrimenkul piyasasını mercek altına aldı. Verilere göre, İstanbul genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 111 TL, ortalama fiyat 577 bin 543 TL, yatırımın geri dönüş süresi ise 22 yıl oldu. İstanbul'da ortalama konut fiyatı 1 milyon TL üzerinde olan ilçeler Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer ve Şile. Bu ilçelerdeki konutların önemli bölümü faiz indiriminden tam faydalanamazken, diğer bölgelerde 1 milyon liranın altındaki konutlar ise indirimden yararlanabilecek.

SATIŞLAR ARTACAK

ENDEKSA Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, faiz indirimlerinin konut sektörüne olumlu şekilde yansıyacağının altını çizdi. Bu yansımanın iki nedeni olduğunu ifade eden Öğüt, "Birincisi, mevduat faizlerindeki düşüş beklentisi. Bu düşüş, yatırımcıyı alternatif alanlara yönlendirecek veya konut almak isteyen ama şimdiye kadar nakit parasını mevduatta tutmayı tercih eden yatırımcıyı gayrimenkul almaya yönlendirecek. İkincisi, öncelikle kamu bankaları nezdinde başlayan cazip konut kredisi faizleriyle konut kredisi kullanımının artması" diye konuştu. Kamu bankalarının daha önce 1 milyon TL altı için ortalama yüzde 1.37, 1 milyon TL üstü için ise ortalama yüzde 1.41 konut kredi faizi uyguladığını hatırlatan Öğüt, "Bu rakamlar 1,29 ve 1.34 olarak değişti. En son faiz indirimini 2020 Haziran ayında yaşamıştık. Gayrimenkul sektörü 2021'in 3. çeyreğinde zaten yükselişe geçmişti. 3. çeyrekte konut satış adedi ve ikinci el konut satış adedi geçen çeyreğe göre yüzde 37 arttı. Bu faiz indirimlerinin etkisi ile satış adetlerinin daha fazla artacağını bekliyoruz" dedi.

NİŞANTAŞI KORU HASILAT BİRİNCİSİ

DAP Yapı'nın hayata geçirdiği Nişantaşı Koru projesi, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın her yıl açıkladığı "Yıl Bazlı Satış Raporu" sonuçlarına göre 2021'in ilk 9 ayında hasılat birincisi oldu. Proje, 3'üncü çeyrekte 102 adet konut satarak toplam 1 milyar 391 milyon 235 bin TL'lik hasılatla ciro şampiyonu oldu.

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "DAP Yapı ve Emlak Konut güvencesiyle geliştirdiğimiz Nişantaşı Koru projemiz bunun en önemli örneği" dedi. 9 aylık süreçte büyük bir talep ile karşılaştıklarını dile getiren Yılmaz, "Lüks tekne mantığında kişiye özel çözümler düşündüğümüz proje, 25 dönüm arazi üzerinde sadece 160 kişinin sahip olabileceği konutlardan oluşuyor. Ihlamur Kasrı gibi şehrin en değerli yeşil alanlarından birine komşu olan alanda, hem koru hem Boğaz manzarasının birlikte görülebileceği yaşam alanları oluşturduk" diye konuştu.

'SIFIR KONUTA KAMPANYA BEKLİYORUZ'



İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Merkez Bankası'nın ateşlediği faiz indirimine ilk olumlu tepkinin kamu bankalarından gelmesinin şaşırtıcı olmadığını söyledi. Durbakayım, "Geçtiğimiz yıllarda da aynı tepki, ilk olarak kamu bankalarından gelmişti. Kamu bankalarının konut kredilerinde yaptığı indirimin piyasaya yansıması geçmişte olduğu gibi bu dönemde de oldukça olumlu olacağını düşünüyoruz" dedi. Faiz indiriminin ilk etapta özellikle ikinci el konutlarda yeni bir alım dalgasına yol açacağını ifade eden Durbakayım, "Gerek dövizde gerçekleşecek kar satışları, gerekse düşük faiz indiriminin sağladığı avantaj yatırım amaçlı satışlarda artış sağlayacaktır" diye konuştu.

YENİ BİR CAN SUYU OLUR

NAZMİ Durbakayım, "Geçen sene olduğu gibi kamu bankaları ve Emlak Konut önderliğinde ve sadece birinci el konutları kapsayan faiz kampanyası, ekonominin dinamosu olan gayrimenkul sektörü için yeni bir can suyu olacaktır" ifadesini kullandı.

YAVUZ KARAMAN