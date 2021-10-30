Zeytin hasadı binlerce kişiye ekmek kapısı oldu

Zeytin hasadının başlaması Edremit Körfezi'ni hareketlendirdi. Balıkesir merkez köyleriyle çevre ilçelere bağlı köylerden gelen on binlerce işçi zeytin hasadı yapıyor. Yaklaşık 3-4 ay sürecek hasat için Merkez Kalaycılar köyünden geldiğini anlatan Mehmet Ercan, "Kadınlı erkekli çalışarak evimize ekmek götürüyoruz" dedi. Rukiye Özgül de "Yıllardır bu işi yapıyoruz. Zeytin bize ekmek kapısı oldu" diye konuştu.

"BEREKETLİ OLSUN"

Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk ise "Hasat için çevre il ve ilçelerden insanlar geliyor. Üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum. Dünyanın en kaliteli zeytinyağları burada üretiliyor" ifadesini kullandı. Zeytin üreticisi Yılmaz Özcan ise, "Zeytin hasadı emekçi arkadaşlarımızla başladı. Zeytinyağında markalaşarak kazancımızı artırmak istiyoruz" dedi.

FESTİVAL COŞKUSU

ÖTE yandan Ayvalık'ta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ticaret Odası önderliğinde düzenlenen 16. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali de coşku ile başladı. Önceki gün Küçükköy Mahallesi Karlıca mevkiinde Anıt Ağaç ziyareti ve zeytinlikler arasında gerçekleşen kahvaltı ile başlayan festival, Cumhuriyet Meydanı'ndan Büyük Park'a kadar süren geleneksel 'Zeytine minnet" yürüyüşü ile devam etti. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin bulunduğu merkezlerden biri olduklarını ve bu alanda her geçen yıl biraz daha zirveye yaklaştıklarını söyledi.

SUAT SALGIN