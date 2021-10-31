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Haberler Ekonomi Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 5 uzman yardımcısı alacak

31.10.2021, 09:37

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında münhal bulunan sınıfı, kadro derecesi, puan türü ve adedi belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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