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Haberler Ekonomi e-Devlet’te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor

e-Devlet’te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor

e-Devlet’te en çok SGK hizmetleri kullanılıyor

31.10.2021

SOSYAL Güvenlik Kurumu'nca (SGK) '31 Ekim Dünya Tasarruf Günü' nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, "Bugün itibarıyla e-Devlet'te en çok kullanılan uygulamaların başında SGK'nın hizmetleri yer alıyor" denildi. Açıklamada, "e-reçete, e-fatura ve e-rapor uygulamalarımızdan aylık 50 milyon, Medula sistemimizden ise aylık 100 milyon işlem yapılıyor. Elektronik ortamda yapılan her bir işlemle; evrak, kırtasiye, posta, arşiv giderleri ve zamandan tasarruf ediyoruz. Kağıt israfını en aza indirerek milyonlarca ağacın doğada kalmasına katkı sağlıyoruz. İsrafı birlikte önleyelim" denildi.
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