Küresel iklim değişikliği zeytinciliği de vuracak

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde düzenlenen 16. Zeytin Hasat Festivali'nin ikinci gününde, iklim değişikliğinin zeytin üretimine etkileri konuşuldu. Ayvalık'ta bu yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Ayvalık Zeytinyağı Tadım Laboratuarı tarafından organize edilen festival kapsamında ilçeye bağlı Çamoba kırsal mahallesinde bir sempozyum düzenlendi.

Sempozyumda konuşan Boğaziçi Üniversitesi, İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkeş, önümüzdeki yılların daha sıcak, kurak ve şiddetli yağışlara gebe olduğunu belirterek, "Bu durum hem zeytin coğrafyasını değiştirecek hem de zeytin rekoltesi düşmeye başlayacak" dedi.

TROPİKAL TÜRLER

Bornova Zeytincilik Araştırma Enstütüsü'nden Yüksek Ziraat Mühendisi Dr. Ayça Akça Uçkun da, iklim değişikliğinden zeytinin de olumsuz yönde etkileneceğini kaydederek, "Türkiye'de güney bölgelerine bakıldığında tropikal zeytin türlerinin yetişmeye başlayacağını görebileceğiz. Bununla birlikte zeytin ağaçlarının iç bölgelere ve kuzeye doğru kayabileceğini görebileceğiz" diye konuştu.

CEVİZ BÜYÜKLÜGÜNDE ZEYTİN ÇARSININ İLGİ ODAGI

TÜRKİYE'NİN en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çiftçilik yapan Fatih Özkan'ın ürettiği ceviz büyüklüğündeki zeytinler ilgi odağı oldu. Ali Çetinkaya Caddesi'ndeki iş yerinde kendi üretimi olan zeytinleri satan Özkan, "Önceki yıllarda Antalya yöresinden getirdiğimiz Tavşan Yüreği adı verilen zeytin türü, iriliği ile çok dikkat çekti. Bu zeytinler ceviz büyüklüğünde. Onun için çok ilgi görüyor. Kilosunu 15 liradan satıyoruz" dedi.

■ SUAT SALGIN