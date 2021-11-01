İklim değişikliğiyle mücadelede yol haritası hazır

TÜRKİYE, gelecek on yılın en büyük küresel riski iklim değişikliğinin yarattığı risklere karşı mücadele planını hazırladı. Ekonominin ve toplumun iklim riskine karşı dayanıklılığını artıracak uygulamalar devreye girecek. Kara, denizde korunan alan miktarı artırılarak yeşil koridor oluşturulacak. Bugün itibariyle 1834 olan korunan alan sayısı gelecek yıl 2 bin 252'ye, hava kalitesi izleme ağındaki istasyon sayısı 370'e çıkacak. Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'nda iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil büyüme kapsamında atılacak adımlara dikkat çekildi. İşte o adımlardan bazıları:

● EMİSYON KONTROLÜ ARTACAK: Sera gazı emisyonuna neden olan binalar ile enerji, sanayi, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık sektörlerinde emisyon kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülecek.

● SIFIR ATIK EĞİTİMLERİ: Toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacak. Bu konuda Büyükşehir, il ve ilçe belediyesindeki sıfır atık sorumlularına eğitim verilecek.

● HAVA KALİTESİ EYLEM PLANI: Yerel düzeyde hava kalitesi eylem planları oluşturulacak, kirlilik ve emisyon kontrolüne yönelik mevzuat güncellenecek.

● ÇEVRE ETİKET SİSTEMİ YAYGINLAŞACAK: Çevre etiketi konusunda farkındalığı artırmaya ve iş birliğini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenecek, etiket sistemi yaygınlaşacak.

● 10 YENİ İSTASYON KURULACAK:

Hava kalitesinin modellenmesi ve izlenmesine yönelik araştırmalar yapılacak ve altyapı geliştirilecek. Bu kapsamda 10 hava kalitesi izleme istasyonu kurulacak.

■ HAZAL ATEŞ