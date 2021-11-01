Konut piyasası hareketlendi

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını düşürmesi, İzmir'deki konut piyasasını hareketlendirdi. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Telefonlarımız yeniden çalmaya başladı. Daire soranlar, almak isteyenler oluyor. Avantajlı bir pozisyon yakaladık. Bu bir yandan avantajken, diğer yandan dezavantaj. Avantajı, talebin artması. Dezavantaj kısmı ise konut fiyatları yukarı doğru çıkıyor" dedi.

AVANTAJLI RAKAMLAR

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi. Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1.34 faiz oranları uygulanmaya başlandı. 500 bin liralık bir kredi 120 ay vadeli çekildiğinde eski faiz olan yüzde 1.37 ile aylık ödemesi 8 bin 513 lira, toplam ödemesi de 1 milyon 21 bin 560 lira oluyordu. Yeni düzenlemeyle aynı kredi kullanıldığında aylık ödeme 8 bin 214 liraya düşerken, toplam ödeme 985 bin 680 lira oluyor. Yani 120 aylık kredide aradaki fark, 35 bin 880 lira oluyor.

'ZAMAN KAYBETMEDEN KARARINIZI VERİN'

GAYRİMENKUL sektöründe bayram havası estiren karar sonrası, İzmir'deki konut piyasası da hareketlendi. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Bir süre önce faizler 100 baz puan inmişti. Şimdi 200 baz puan daha inmesi, piyasada rahatlama yarattı. Hareketliliği net şekilde görebiliyoruz. Vatandaşlara tavsiyemiz bir an önce beğendikleri ve ilgilendikleri daireleri satın almaları yönünde" dedi. Gayrimenkul danışmanı Zafer Nerez ise, faiz düşüşünün sektörün eldeki stokları eritmesine katkı sağlayacağını söyledi. Ev arayan Hakan Aksu da (33), "Yeni evlendim. Her ay kira ödemek zor. Faiz indirimi sonrası konut arayışına girdik. Bütçemize uygun evi bulursak satın alacağız" dedi.