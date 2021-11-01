Kuru üzüm ve incirde dünya lideriyiz

TÜRKİYE 2021 Ocak-Eylül döneminde kuru meyve ihracatını yüzde 11'lik artışla 927 milyon dolardan 1 milyar 30 milyon dolara taşıdı. Kuru meyve ihracatı miktar bazında ise 327 bin tondan, 332 bin tona çıktı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, ilk kez 1.5 milyar doları aşacak noktada olduklarını belirtti. Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde üretim ve ihracatta dünya lideri olduklarına ifade eden Celep, ABD, Rusya, Japonya, Çin, Brezilya ve Hindistan'da pazar paylarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.