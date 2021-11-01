Serdar Noorzad: Petrolde 2022 fiyat beklentimiz 75 dolar

İstanbul-Yenibosna'da da bir şubesi bulunan, Dubai merkezli Noorzad Şirketler Grubu'nun CEO'su Serdar Noorzad, petrokimya sektöründe 2022 beklentilerini açıkladı. Türkiye'nin en genç üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve e-ticaret alanında yaptığı girişimlerle de adından söz ettiren 27 yaşındaki Serdar Noorzad, enerji fiyatlarının 2021'in üçüncü çeyreğinde yükseldiğinin altını çizerek "Kur baskısı ve arz konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle enerji fiyatlarının 2022'de de yüksek olmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





YENİ YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN TABLO DEĞİŞECEK

Stajyer olarak girdiği sektörde hemen her kademede görev yaptıktan sonra petrokimya alanında uzmanlaşan Serdar Noorzad, son dönemde kur dalgalanması ve üst üste açıklanan benzin zamları ile gündemde olan petrol fiyatları konusunda da öngörüde bulundu. Ham petrolün varil fiyatının bu yıl geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 70 artarak ortalama 70 dolar seviyesinde gerçekleştiğini vurgulayan Serdar Noorzad, "2022'de bu oranın yaklaşık yüzde 7 oranında artmasını ve fiyatın 75 dolara ulaşmasın bekliyoruz" dedi. Serdar Noorzad, yine de karamsarlığa kapılmamak gerektiğini söyledi: "Karamsarlığa lüzum yok. Enerji fiyatlarının arz kısıtları hafifledikçe, 2022'nin ikinci yarısından itibaren fiyatlar düşme eğilimine girecektir."