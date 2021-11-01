Zeytin festivalinde ilk sıkım coşkusu

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde üçüncü gününü tamamlayan 16. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali, hasat ve ardından ilk sıkımla Barbunun Çiftliği'nde devam etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Odası Labaratuvar Hizmetleri A.Ş, Ayvalık Ziraat Odası ile Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında düzenlenen etkinlikte konuklara, ilk sıkım zeytinyağından yapılan keşkek, pilav ve ayranın yanı sıra irmik helvası sunumu yapıldı.

ANİMASYON gösterileri ve müzik eşliğindeki etkinlik, şenlik havasında tamamlandı.

TADIM İKRAMI YAPILDI

ETKİNLİĞE katılanların hep birlikte zeytin ağaçlarından hasat yapması ve toplanan zeytinlerin bekletilmeden sıkılmasıyla birlikte etkinlik alanına yayılan zeytinyağı kokusu, hasatın verimli geçeceğinin de habercisi sayıldı. İlk sıkımdan elde edilen zeytinyağından konuklara tadım ikramları da yapıldı. Hasat ve sıkım etkinliğine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan vekili Mehmet Birol Şahin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ayvalık Kaymakamı, Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk da katıldı.

■ SUAT SALGIN