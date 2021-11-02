Hedefimiz yeşil kalkınma

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşması kapsamında Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlandığını belirterek, "Bu finansmanla iklim değişikliğiyle mücadelemizi daha etkin ve verimli bir şekilde yürüteceğiz. Sürdürülebilir ekonomi, yeşil kalkınma, yeşil üretim için bu kaynağı 3 sene içinde kullanacağız" dedi.

BİR GÜVENLİK MESELESİ

Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) Türkiye standının açılışını yaptı. İklim meselesini sadece çevresel bir sorun olarak ele almadıklarını belirten Kurum, "İklim değişikliği su, gıda, enerji arz güvenliğini etkilemenin yanında turizm, gıda üretimi, ulaşım gibi hemen her konu ile ilişkili bir meseledir. Hem bir kalkınma hem de bir güvenlik meselesidir. Dünyamız 1.2 santigrat derece ısındı. Bu sıcaklığın 1.5 santigratta kalabilmesi adına tüm dünya ülkeleriyle birlikte Türkiye de mücadele edecek.

TÜRKİYE ETKİLİ OLACAK

13 Kasım'a kadar sürecek 26. Taraflar Konferansı'nda, iklim değişikliğiyle ilgili projeler, bilgi-teknoloji transferi gibi birçok sürecin tartışılacağını kaydeden Kurum, "Konferansa en güçlü şekilde ilgili kurumlarımızla katılıyoruz. Alınan kararlar, Paris Anlaşması'nca atılacak adımlar, ülkelerin beyanları çok önemli. İklim göçleri nedeniyle alınacak tedbirler var. Tüm bunların tartışılacağı ve yeni kararların istişare edileceği bir süreç olacak" dedi.

2053'TE SIFIR EMİSYON

Başkan Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'nda, Türkiye'nin 2053 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşacağını ve Paris Anlaşması'na taraf olacağını dünyaya ilan ettiğini hatırlatan Kurum, "Artık ülkemiz adına tüm dünyanın da içinde bulunduğu yeşil kalkınma dönemine girmiş bulunuyoruz. Bu süreçte etkilenen değil, etki eden, yöneten, liderlik eden bir ülke olmak üzere çalışıyoruz. Attığımız adımlara yenilerini ilave ederek iklim değişikliğiyle mücadelemizi kararlı şekilde yürüteceğiz" değerlendirmesi yaptı.