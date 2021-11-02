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Haberler Ekonomi Nakliye ücreti hamsi fiyatlarını üçe katladı

Nakliye ücreti hamsi fiyatlarını üçe katladı

Nakliye ücreti hamsi fiyatlarını üçe katladı

2.11.2021

GÜNEY Marmara'nın balık ambarı olan Balıkesir Bandırma Balık Hali'nde yaşanan balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor. Tezgahları dolduran hamsi ise nakliye ücretlerinden dolayı 30 liradan aşağı düşmüyor. Marmara Denizi'nde fırtınanın zaman zaman etkisini kaybetmesiyle balık miktarının artması tezgahlara yansıyor. Hamsi bolluğu olmasına rağmen kilosu 30 liradan aşağı düşmezken, Marmara ve Karadeniz'de balık fiyatlarının değişkenlik gösterdiğini belirten balıkçılar, "Nakliye ücretleri yüzünden Karadeniz'de 10 lira olan balık burada 30 lira" dedi.

■ SUAT SALGIN

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