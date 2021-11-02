‘Orman işçisinin çalışma süresi 12 aya çıkarılsın’

YAŞANABİLİR bir dünya için ormanların önemi her geçen gün artarken ekosisteme katkıları ve ülkenin geleceğine stratejik rolü olan Öz Orman İş Sendikası ise ormancılıkta önemli çalışmalar yürütüyor. Yeni Asır Ekonomi Yazarı ve İK Yönetim Danışmanı Gonca Elibol'un sorularını yanıtlayan Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yangın işçilerinin 6 aydan 10 aya çıkarılan çalışma sürelerinin 12 aya tamamlanması müjdesi beklediklerini söyledi.

Orman yangınlarında ölen orman işçilerine yasal olarak şehitlik hakkı tanınması gerektiğini söyleyen Aslan, cezaların daha caydırıcı olmasını istedi.

■ Yetkili sendika olarak ormanlarımızla ilgili sorunlar nelerdir?

ORMANCILIK hem bilimsel manada hem de kapsam alanı bakımından hayatın devamı için en temel unsurdur. İçtiğimiz temiz suyun, aldığımız havanın, toprağın bereketi ormanlarla mümkündür. Ormanın sağladığı faydaya paha biçilemez. Bu nedenle ormancılığın hiçbir aşamasında tasarruf yapılmamalıdır. Ormancılık vatan savunmasıdır. Ormancılıkta teknolojinin bütün imkanları kullanılmasına rağmen teşkilatımızda ne yazık ki işgücü eksikliği var. Bu yılki orman yangınları iki önemli sorunun derhal çözülmesi gerektiğini zorunlu kıldı. Yangınla mücadelede saha ekibi kritik öneme sahiptir. Ormancılık uzmanlık gerektiren bir meslektir. Bu nedenle hizmet alımı yoluyla geçici personel değil, kadrolu personel çalıştırılmalıdır. Personel yetersizliği çözülmeli ve çift vardiyalı çalışma sistemi uygulanmalıdır.

■ Toplum bilincini nasıl görüyorsunuz?

TOPLUMDA orman konusunda bilinç eksikliği var. Bilinçli toplumların eğitim modelinde 'ağacı yaşat ki toplum yaşasın' anlayışı ön planda. Bu sorunları ancak ana sınıftan itibaren verilen eğitimle aşabiliriz. Hayat bilgisi dersine sıkıştırılmış 'ormanlarımızı koruyalım' başlığıyla değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'İklim ve Tabiat' dersinin müfredatına alınmasıyla orman bilincini artırabiliriz. Ayrıca doğaya zarar verenler için hapis cezası getirilmedir. Cezalar caydırıcı olmalıdır.

■ Yanan alanlarla ilgili çalışmalar nelerdir?

BU günlerde yanan yerlerin ıslahı ve tekrar tabiata kazandırılmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Fakat her yıl Aralık'tan itibaren geçici işçilere iki ay çıkış verilmektedir. Bu sürede ormanlarımız korumasız kalıyor. Öz Orman İş Sendikası olarak bu yıl ve gelecek yıllarda artık Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde geçici işçi kavramının son bulmasını istiyoruz. "İşin sürekli olduğu bir sektörde işçinin geçici olması kabul edilemez" diyoruz. Yangın işçileri 2007-2019 yılları arasında 5 ay 29 gün çalışmakta iken Başkanımızın talimatıyla bu süre 9 ay 29 güne çıkarıldı. Sayın Başkanımızdan bu sürenin 12 aya tamamlanması müjdesini bekliyoruz.

■ Ormanlarımız için canını verenler şehit sayılıyor mu?

BUGÜNE kadar yeşil vatanımızı koruyan 133 evladımızı şehit verdik. Bu Ateş Savaşçısı kardeşlerimize resmi protokolle şehitlik töreni düzenlenirken ne yazık ki yasal statüde şehitlik hakkı tanınmıyor. Bu hak sağlanmalı ve yasal statüye kavuşmalıdır.

GONCA ELİBOL