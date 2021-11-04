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Haberler Ekonomi Efes’e gelen turlar Bayındır’a çekilecek

Efes’e gelen turlar Bayındır’a çekilecek

Efes’e gelen turlar Bayındır’a çekilecek

4.11.2021

BAYINDIR'DA tarihe ve kültür miraslarına sınırsız destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Uğur Demirezen, özellikle tur şirketleriyle görüştüklerini, İzmir başta olmak üzere Efes'e gelen turların Bayındır'a da getirilmesini sağlayacaklarını söyledi. Demirezen, Bayındır'ı kendine özgü tarihi, havası ve yiyecekleri ile Safranbolu ve Beypazarı ilçeleri gibi tüm dünyaya tanıtacaklarını belirtti.

Demirezen, "İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'a destekleri için teşekkür ederiz. Çalışmalarımızwda ilçede geçmişte faaliyet gösteren eski zeytinyağı ve pamuk işleme fabrikalarını da kamulaştırırarak bu mekanları müzeye dönüştüreceğiz. Eski konaklar otel olacak" ' dedi.

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