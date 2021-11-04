AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 25-31 Ekim tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 160 bin 736 uçuş, günde 22 bin 962 sefer gerçekleştirildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 309 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti. THY, günlük 1175 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1064 seferle 3. sırayı aldı.
THY, günlük 1175 seferle Avrupa’da ikinci 2. sırada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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