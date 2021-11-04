THY, günlük 1175 seferle Avrupa’da ikinci 2. sırada

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 25-31 Ekim tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 160 bin 736 uçuş, günde 22 bin 962 sefer gerçekleştirildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 309 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti. THY, günlük 1175 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1064 seferle 3. sırayı aldı.

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