TOGG ile FARASİS pil üretecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG ile dünya devi FARASİS'in 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacağını bildirdi. Bakan Varank, "Sıvı yakıtlı RAMJET Projesi'nde son safhaya geldik. 2022'de süpersonik hızlarda çalışan bir RAMJET motoru prototipini ortaya çıkaracağız." dedi.

JAGUAR'I SOLLADI

Bakan Varank, "Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla 32 ilde 170 fabrikayı yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek." diye konuştu. Öte yandan yerli otomobil TOGG, 100 km'ye 4.8 saniyede çıkan performansıyla köklü markalar Volvo ve Jaguar'ın elektrikli otomobillerini geride bıraktı. Pistlerde ilk defa kendini gösteren TOGG, bu performansıyla Tesla, Mercedes, BMW, Audi, Porsche ve Kia'dan ise daha yavaş kaldı.