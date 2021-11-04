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Haberler Ekonomi Travel Turkey İzmir 2 Aralık’ta başlıyor

Travel Turkey İzmir 2 Aralık’ta başlıyor

Travel Turkey İzmir 2 Aralık’ta başlıyor

4.11.2021

TURİZM alanında Türkiye'nin en büyük fuarlarından biri olarak gösterilen Travel Turkey İzmir, 2 Aralık'ta 15'inci kez düzenlenecek. Bu yıl fuarla eş zamanlı olarak ilk defa "TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı" da gerçekleştirilecek. Şubat ayında Türkiye'nin ilk sanal turizm fuarı olarak çevrim içi gerçekleştirilen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'nın ardından yerli ve yabancı sektör temsilcileri, Fuarizmir'de bu kez fiziksel olarak bir araya gelecek. Fuar, www.travelturkeyexpo.com adresi üzerinden, ziyaretçi kayıt formu doldurularak çevrim içi olarak da takip edilebilecek.
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