5’inci Ege Ekonomik Forumu başlıyor

EGE Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil Grup işbirliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'nun 5'incisi, 8-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. 'Yeşil bir Gelecek için: ŞİMDİ' başlığında düzenlenecek forumda üretimden istihdama, tarımdan teknolojiye Ege Bölgesi'nin sürdürülebilir gelişimi tüm detaylarıyla ele alınacak.

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, "Sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek için adımları atmak üzere tartışacağımız yol haritası, sadece Ege Bölgesi'nin değil tüm Türkiye'nin haritası olacak" dedi. Bu yıl 5'inci kez gerçekleştirilecek olan forumun hem bölgeye hem de Türkiye'ye bir vizyon sunduğunu hatırlatan Susam, "EGEV'de yaptığımız çalışmaların amacı Ege'yi iç ve dış yatırımcıya tanıtmak, kalkınmayı bölgesel olarak planlayarak, bölge illerinin tek başına var olan gücünü uyum ve iş birliği ile daha yüksek bir ekonomik potansiyele taşımak" diye konuştu.