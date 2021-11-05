THY’den üçüncü çeyrekte rekor kâr

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY'nin bu yılın ilk 9 ayında pandemi öncesi 2019 yılının da önüne geçen bir performans göstererek 722 milyon dolar konsolide esas faaliyet kârı elde ettiğini açıkladı. Aycı, "Bu sadece THY'nin değil, Türkiye'nin başarısıdır" dedi. Yeşilköy'deki genel müdürlük binasında düzenlenen basın toplantısında bu yılın ilk 9 ayına ait finansal sonuçları açıklayan İlker Aycı, havacılığın salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini, THY'nin ise bu süreçte dünyadaki diğer tüm taşıyıcılardan olumlu şekilde ayrıştığının altını çizdi.

GELİR YÜZDE 193 ARTTI

Bu sürecin başından beri desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve fedakârlık yaparak maaşlarında indirime razı olan THY çalışanlarının bu başarıda emeğinin çok büyük olduğunu vurgulayan Aycı, yaz aylarında aşılanmaya hız verilmesi sonucunda ciddi anlamda yolcu talebi ve beklentilerde artış yaşandığını söyledi. Aycı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yolcu gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artarak 2 milyar 372 milyon dolar, kargo gelirlerinin ise yüzde 45 artarak 969 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. THY'nin bu yılın ilk 9 ayında 722 milyon dolar konsolide esas faaliyet kârı gerçekleştirdiğini açıklayan Aycı, "2019'da bu kâr 675 milyon dolardı. 2020'nin üçüncü çeyreği sadece 75. Bugün ise pandemi öncesi 2019'un önüne geçen bir performansı THY göstermiş bulunmaktadır" dedi.

HAVADA KALMAYI BAŞARDIK

Aycı, "THY olarak bu süreçte ilk işimiz yolcuya güven vermek oldu. Koşulsuz bilet değişikliği hakkı sunduk. Krizin başında iadelerden dolayı diğer rakiplerimizden fazla nakit çıkışı oldu. Nakit kaybettik. Hatta zorlandık. Ama yolcumuz bunu ödüllendirdi. Kargo ve yolcu bir arada çalışıp ikisinin müşterek gelirleri göz önüne alarak uçuştan vazgeçilmedi. Bu işi yaptıkları için çok ciddi anlamda uçuş iptallerini engelledik. Her ne olursa olsun uçtuk. Altında yükü, üstünde yolcusu var. Bu riski aldık. Bunlar sayesinde ayakta kaldık. Türkiye devlet olarak çok hızlı karar alıyor. Bu destek olmasa uçamazsınız. Bu sayede çok ciddi bir diploması yürütüldü. Proakif diplomasi sayesinde havada kalmayı başardık" diye konuştu.



DİĞER ŞİRKETLER ZARAR AÇIKLADI

İlker Aycı, havacılıktaki en ağır krizde en hızlı dönen şirket olmayı başaran THY'nin ilk 9 ayda 800 milyon dolar operasyon kârı elde ederken, Alman havayolu Lufthansa'da 2.4. milyar dolar zarar, Air France-KLM'de 2.1 milyar dolar, iç pazarı çok hareketli olmasına rağmen ABD'li United Airlines'ın ise 600 milyon dolar zarar açıkladığına değindi.



RAKİPLERİNE FARK ATTI

THY'NIN üçüncü çeyrekte sunduğu kapasitesinin 2019'un yüzde 81 seviyesine ulaşarak rakiplerine göre çok daha bir hızlı dönüş yaptığını anlatan Aycı, "Air France-KLM ve United 2019 kapasitelerinin yüzde 70'ine, Lufthansa yüzde 50'ler seviyesine dönebildi. Bu sadece THY'nin değil Türkiye'nin başarısıdır" dedi. Avcı, Avrupa'daki rakiplerini bırakarak lider olan İGA ile mükemmel bir iş ortaklığı yaptıklarını söyledi.



MAAŞLARI İADE ETTİK

HER çalışana teri kurumadan hakkını teslim etme" felsefesinin değişmediğini anlatan Aycı, salgın döneminde THY'nin kimseyi işten çıkarmadığına vurgu yaptı. Aycı, maaşlarında kesinti yapılan personelin maaşlarının bir bölümünün iade edildiğini geri kalanlarının iadesi için çalıştıklarını söyledi.