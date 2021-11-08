Bazı balık türleri tescil edildi

PALAMUT, sardalya, sarıkuyruk, istavrit, turna, Eğirdir yağ balığı, eğrez ve Karabiga karidesi tescil edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesinin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü başvurusu üzerine tanımları, morfolojik, biyolojik özellikleri, genetik ve diğer özellikleri belirlenen palamut, sardalya, sarıkuyruk, istavrit, turna, Eğirdir yağ balığı, eğrez ve Karabiga karidesi türlerinin tesciline karar verildi. Bunların kullanım amacı, gıda, rekreasyon olarak belirlendi.