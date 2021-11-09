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Haberler Ekonomi Doğaltaşçılar iş güvenliğine yatırım yapıyor

Doğaltaşçılar iş güvenliğine yatırım yapıyor

Doğaltaşçılar iş güvenliğine yatırım yapıyor

9.11.2021

EGE Maden İhracatçıları Birliği, doğaltaş madenciliği sektöründe iş kazalarını ve yaralanmaları önlemek için AB projesi kapsamında İtalya'ya teknik gezi organize edecek. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, "Sürdürülebilir Madencilik" mottosuyla hareket ettiklerini söyledi. Türkiye'nin 2021 yılının il 10 ayında doğaltaş ihracatını yüzde 24'lük artışla 1 milyar 730 milyon dolara taşıdığı açıklandı.
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