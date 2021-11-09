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Haberler Ekonomi Kripto parada ‘sanal cüzdan’ uyarısı

Kripto parada ‘sanal cüzdan’ uyarısı

AVRASYA Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, kripto para yatırımcılarını sanal dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kripto parada ‘sanal cüzdan’ uyarısı

9.11.2021

Konya'da Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'ne katılan Kurtuluş, "Türkiye, kripto paralar konusuna ilgi duyan dünyada sayılı ülkelerin arasında geliyor. Kripto para konusunu bilmiyorsanız, bilinçsiz şekilde yatırım yapmayın. Kripto para çok riskli bir yatırım aracıdır. Standartları öyledir. 'Alım-satım yaparım' diyorsanız buna hiç başlamayın. Kredi çekerek veya borçlanarak bu işe girmeyin" dedi.

İyi inceleyip yatırım yapılmasını öneren Kurtuluş, şunları söyledi: "Borsalara dikkat edin. Yatırım yapacağınız kripto para tüm yatırımlarınızın yüzde 20'sini geçmemeli. Al-sat değil de teknolojisine güvendiğiniz kripto paralara yatırım yapın. Kripto parayı kendi cüzdanınızda tutun. Telefonların güvenliğine de dikkat edin."

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