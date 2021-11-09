Kripto parada ‘sanal cüzdan’ uyarısı

Konya'da Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi'ne katılan Kurtuluş, "Türkiye, kripto paralar konusuna ilgi duyan dünyada sayılı ülkelerin arasında geliyor. Kripto para konusunu bilmiyorsanız, bilinçsiz şekilde yatırım yapmayın. Kripto para çok riskli bir yatırım aracıdır. Standartları öyledir. 'Alım-satım yaparım' diyorsanız buna hiç başlamayın. Kredi çekerek veya borçlanarak bu işe girmeyin" dedi.

İyi inceleyip yatırım yapılmasını öneren Kurtuluş, şunları söyledi: "Borsalara dikkat edin. Yatırım yapacağınız kripto para tüm yatırımlarınızın yüzde 20'sini geçmemeli. Al-sat değil de teknolojisine güvendiğiniz kripto paralara yatırım yapın. Kripto parayı kendi cüzdanınızda tutun. Telefonların güvenliğine de dikkat edin."