Tüm illeri 2023’e ve 2071’e hazırlıyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Bakan Kurum masajında, "Medeniyetimizi Yaşatan, Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler" hedefiyle; sosyal konuttan millet bahçelerine, kentsel dönüşümden sıfır atığa, iklim değişikliğinden ekolojik koridorlara kadar tüm altyapı ve üstyapı yatırımlarımızla şehirlerimizi imar ve ihya ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan Kentsel Dönüşüm Seferberliğiyle 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Projemizle doğal alanlarımızı korurken ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek oluyoruz" dedi. Kurum bütün illeri 2023'e, 2053'e ve 2071'e en güzel şekilde hazırladıklarını söyledi.

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