"Bakkallara özel fon kuracağız"

İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası (İZBAKBAY) Başkan Adayı Kemal Sümer, değişim ve gelişim felsefesiyle sektöre yenilikçi çözümler getirmek için göreve talip olduklarını söyledi. Yıllardır hem bakkal dükkanı işlettiğini, hem de toptancılık yaptığını belirten Sümer, bakkal esnafının bir türlü çözülemeyen sorunlarının takipçisi olacağını kaydetti. Artık bir değişim zamanı geldiğine dikkat çeken Kemal Sümer, "Elde ettiğim deneyimleri, yeni dönemde İZBAKBAY'ın güçlenmesi için kullanmak istiyorum. Ben ve yönetim kurulu adayı arkadaşlarımla birlikte yıllardır kemikleşen sorunların artık çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Ocak'ta gerçekleşmesi beklenen genel kurul için adaylığımızı açıkladık" diye konuştu.

24 SAAT YANLARINDAYIZ

Amaçlarının İzmir genelinde hizmet veren 6 bin civarındaki bakkal esnafının sorunlarına kalıcı çözümler getirmek olduğunu vurgulayan Sümer, "Bakkal esnafımıza yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz. Artık bizlere 7 gün 24 saat telefonla ulaşabilecekler. Şikayet ve isteklerini takip edip kısa sürede çözeceğiz. Oda üyelerimize yönelik etkinlikler gerçekleştireceğiz. Onların zor günlerinde yanlarında olabilmek için bir fon kuracağız ve ihtiyaç halinde bu fondan ekonomik destek sağlayacağız" dedi.

ÖZEL SAGLIK VE ISYERI SIGORTASI SUNACAGIZ

İZBAKBAY Başkan Adayı Kemal Sümer, göreve seçilmeleri halinde bakkal esnafına ayrıca özel sağlık sigortası ve işyeri sigortası imkanları sunacaklarını söyledi. Sümer bakkal esnafı için yaşama geçirecekleri projeleri şöyle açıkladı: "Güvenliği artırmak için kamera sistemi kurulması için projelerimiz hazır. Ayrıca işlemlerin hızlanması için barkod okuyucu sistemi de getireceğiz. İZBAKBAY bünyesinde hizmet verecek plasiyerler ile birlikte bakkalların siparişlerini alarak adrese teslim edecek bir sistemi uygulamaya koyacağız. Fabrikalardan toptan olarak alacağımız bu ürünler onlara fiyat anlamında da avantaj sağlayacak. Oda esnafımızın çıkarları doğrultusunda dağıtım noktaları oluşturarak bakkallarımızın beklentilerine hızlı yanıt vereceğiz."

TOLGA TEKİN