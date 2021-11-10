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Konkordato şirkete var patronlara yok

İZMiR'iN tanınmış gıda markalarından Kırçiçeği Restoranları'nın konkordato talebiyle ilgili yargıdan karar çıktı.

Konkordato şirkete var patronlara yok

10.11.2021

1. Asliye Ticaret Mahkemesi patronlar Kemal ve Osman İpbaş'ın şahsi taleplerini ret ederken şirketinkini kabul etti. Kırçiçeği'nin konkordatoya tabi adi borçlarının tamamının ilk taksiti 2022 yılı Ekim ayında başlamak üzere 48 ay vadede eşit taksitler halinde ödenecek. Mahkeme 5 kentte 20'nin üzerinde restoranı bulunan şirketin sahipleri Kemal İpbaş ve Osman İpbaş yönünden konulan tüm ihtiyati tedbir kararları ile şerhlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserlerinin görevlerine son verilmesine karar verirken şahsi talepleri reddetti. Aynı kararda; Kırçiçeği Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin talebi kabul edildi.
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