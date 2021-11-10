Sakarya’da icradan satılık dükkan

Mahkeme Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 48 metrekare dükkan için satış kararı verdi. Dükkanın ısıtmasının klima ile sağlandığı ilanda ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dükkanın satış tarihi olarak 11.01.2022 14:00 belirlendi.