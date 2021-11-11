‘İdealimiz yüksek ahlak, ileri teknoloji’

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, "Aile ve Medeniyet" başlıklı İrfan Sohbeti programında üyeleriyle bir araya geldi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Mustafa Yayla'nın yaptığı programda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir konuşma yaptı. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, açılışta yaptığı konuşmada ailenin huzur ve saadet kaynağı olduğunu dile getirerek güçlü ailelerin güçlü toplumları, milletleri doğurduğunu ifade etti. Saygılı, "MÜSİAD olarak gündemimizde tuttuğumuz idealimiz olan bir mottomuz var: Yüksek ahlâk, ileri teknoloji ve güçlü Türkiye" dedi. Etkinlikte Prof. Dr. Saffet Köse aile ve medeniyetin merkezindeki kurucu kavramın "merhamet" olduğunu ifade ederken, Özdemir "Değerlerimize sahip çıkalım" dedi.

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