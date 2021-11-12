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Haberler Ekonomi Aydın’da 159 işletme kuruldu

Aydın’da 159 işletme kuruldu

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü’nce kendi işini kurmak isteyenlere 5 yılda 7 milyon lira hibe verildi.

Aydın’da 159 işletme kuruldu

12.11.2021

İŞKUR destekleriyle Aydın'da engelli ve eski hükümlüler tarafından 159 işletme kuruldu. İŞKUR İl Müdürlüğü'nce kendi işini kurmak isteyenlere 5 yılda 7 milyon lira hibe verildiğini dile getiren Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Rahmi Terzi, "Devletimizin verdiği desteklerle ilimizde 159 işletme kuruldu. Bunların 99'u engelli, 60'ı eski hükümlülere aittir" diye konuştu.

Engelli vatandaşlara 65 bin liraya, eski hükümlü vatandaşlara ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar kendi işini kurma hibe desteği verildiğini dile getiren Terzi, "18 yaşından büyük olan, en az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip ya da eski hükümlü olan ve emekli olmayan vatandaşlarımız hibe desteği başvurularını 3 Aralık 2021 tarihine kadar yapabilirler. İlimizdeki kendi işini kurmak isteyen tüm engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızı başvuru yapmaya davet ediyoruz. Hayaller engelsizdir diyerek dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

■ KAZIM YÖRÜKCE

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