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Haberler Ekonomi Bu seneki tarımsal destekler belli oldu

Bu seneki tarımsal destekler belli oldu

Bu seneki tarımsal destekler belli oldu

12.11.2021

ÇİFTÇİ Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 32 lira, kanola, aspir için 28 lira, patates, soya için 38 lira, yağlık ayçiçeği için 37 lira, dane mısır için 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 27 lira, yaş çay, fındık için 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak. Arıcılara kovan başına 15 lira, organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira ödenecek.
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