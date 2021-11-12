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Haberler Ekonomi Cari işlemler hesabı 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi

12.11.2021

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın Eylül ayında 2 milyar 335 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 1 milyar 652 milyon dolarlık fazla oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolara geriledi. Bu gelişmede, Ekim'de geçen yılın aynı dönemine göre ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 730 milyon dolar azalarak 1 milyar 23 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 925 milyon dolar artarak 3 milyar 674 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
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