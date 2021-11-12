Kadın girişimciye 3,5 milyon liralık hibe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle mahkumları topluma kazandırma projesi sayesinde, adeta ikinci hayatını yaşayan mahkumlardan biri de Denizlili Mükerrem Güleç. Hayat hikayesi filmlere konu olacak türden olan Güleç, kadın giyim üzerine açtığı dükkanı işletirken rahatsızlandığı için hastanelik oldu. Uzun süreli tedavi aşamasında işleri aksayan Güleç, borçları ödeyemeyince cezaevine düştü.

ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ

2016 Eylül'de cezaevinden çıktığında cebinde 1 lirası dahi olmayan 1 çocuk annesi Güleç, İŞKUR'a başvurdu. 4 gün girişimcilik kursuna gidip sertifikasını aldı. Projesini hazırlayıp sunan Güleç'e 5 ay sonra 18 bin lira hibe kredisi çıktı. Ardından 165 bin solucan alıp, Denizli'nin Çal ilçesi Belevi Mahallesinde organik solucan gübresi tesisi kurdu. Şimdi de, 6 bin metrekare alana kuracağı yeni işletmesinde sadece hükümlü insanları çalıştırıp, topluma kazandıracağı günü bekliyor.

Denizli Kumkısık'da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Milli Emlak'tan verilen ve yüzde yüzü imara açık 6 bin metrekare araziye ikinci tesisini kurmaya hazırlanan Mükerrem Güleç'e müjdeli haberi Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya verdi. Başvurusu üzerine Tarım Bakanlığı'ndan 3,5 milyonluk hibe kredisi çıkan Mükerrem Güleç, projesini hazırlatacağı tesisin temelini yılbaşı gibi atmayı planlalıyor.

İKİNCİ TESİS KURULUYOR

Güleç, "Devletimiz sağolsun. Çalışmak, yatırım yapmak isteyenlere fırsat veriyor. İlk solucan tesisimizden sonra ikincisini hayata geçirmek için kolları sıvadık. 3,5 milyon liralık hibe kredi çıktığı müjdesini alınca çok sevindim. Projeyi bir an önce tamamlayıp ilgili birimlere teslim ettikten sonra, ikinci solucan gübresi tesisimizin temelini Denizli Kumkısık'ta yılbaşında atacağız inşallah" dedi.

UMUDUNU HIÇ KAYBETMEDI

CEZAEVİNDEN çıktıktan sonra umudunu hiç kaybetmediğini belirten Güleç, her fırsatta odalarda ki girişimcilik eğitimlerine gönüllü katılarak, insanlara girişimci olmanın, cesaretli olmanın, kendine güvenmenin başarıyı getirdiğini anlattığını, sonrasında onların gözlerinde umut ışığı görmenin kendisini daha da mutlu ettiğini dile getirdi. Girişimciliği Denizli ile sınırlı kalmayan Güleç, 'Topraktan Tabağa' temasıyla Antalya Kumluca'da yaş sebze ve meyve kurutma tesisi de kuracağını açıkladı.

■ SEBAHATTİN ALP