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Haberler Ekonomi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 Sözleşmeli Personel alıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 Sözleşmeli Personel alıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 79 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79 Sözleşmeli Personel alıyor

12.11.2021, 09:05

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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