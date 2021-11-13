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Haberler Ekonomi KARGOMsende 1 yaşında

KARGOMsende 1 yaşında

KARGOMsende 1 yaşında

13.11.2021

TURKUVAZ Medya çatısı altında 2020 Kasım ayında faaliyete geçen yeni nesil dağıtım hizmeti KARGOMsende, 1, yaşını kutluyor. Türkiye'nin 81 ilinde beş bölge müdürlüğü ve 145 dağıtım merkezi ile lojistik sektörüne yeni bir soluk getiren KARGOMsende, e-ticaret satışı yapan firmalara dijital dağıtım hizmeti veriyo. KARGOMsende, bin 350 araçlık filosuyla, 25 binden fazla satış noktasına, her gün 70 bin km'den fazla yol kat ederek "sektördeki en iyi müşteri deneyimini" rekabetçi fiyatlarla sunuyor.

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