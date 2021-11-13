MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 14-17 Kasım 2021 tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 25. Uluslararası İş Forumuna (IBF) İzmirli iş adamları ile çıkarma yapacaklarını söyledi. Saygılı, "MÜSİAD ailesi olarak 'tek millet, iki devlet' ruhuyla Azerbaycan- Türkiye gardaşlığını iş insanlarımız arasındaki hasbi ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Geniş katılımlı bu forumla Azerbaycan'ın sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyelini yakından görmüş olacağız" dedi
MÜSİAD üyeleri Azerbaycan’a gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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