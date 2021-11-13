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Haberler Ekonomi MÜSİAD üyeleri Azerbaycan’a gidiyor

MÜSİAD üyeleri Azerbaycan’a gidiyor

MÜSİAD üyeleri Azerbaycan’a gidiyor

13.11.2021

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 14-17 Kasım 2021 tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 25. Uluslararası İş Forumuna (IBF) İzmirli iş adamları ile çıkarma yapacaklarını söyledi. Saygılı, "MÜSİAD ailesi olarak 'tek millet, iki devlet' ruhuyla Azerbaycan- Türkiye gardaşlığını iş insanlarımız arasındaki hasbi ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Geniş katılımlı bu forumla Azerbaycan'ın sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyelini yakından görmüş olacağız" dedi

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