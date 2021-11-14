BİST’te yabancı payı yüzde 42.58’e çıktı

BORSA İstanbul haftayı rekor seviyelerde kapatırken, yabancı yatırımcıların payları yüzde 41.07'de dip yaptığı günden bugüne toplam 9 işlem gününde yüzde 42.58'e çıktı. Bu oran 21 Ocak 2020'de yüzde 65.58, 30 Temmuz 2020'de yüzde 54.97, 27 Kasım 2021'de ise yüzde 51.50'ydi. Dolar bazında yükseliş yüzde 7.9 oldu. Borsa İstanbul'un dolar bazında hala diplerde olmasının ve dolar kurunun yabancının çıkış riskini azaltacak seviyelerde dolaşmasının alımların sürmesine neden olacağı belirtiliyor.

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