En sevilen banka yine Ziraat

ZİRAAT Bankası, "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında üst üste 6. kez Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi. Ziraat Bankası, geçmiş 5 yılda olduğu gibi 2021 yılında da en sevilen banka oldu. Brand Week İstanbul 2021'de gerçekleştirilen ödül töreninde Ziraat Bankası adına ödülü Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz aldı.

Gündüz, tüm çalışmalarındaki ana amacın insanların gönüllerinde daha fazla yer bulabilmek olduğunu belirterek "İnsanların gönüllerinde de "Bir Bankadan Daha Fazlası" olabilmek için çok çalışıyoruz. Bu birinciliğin 6 yıldır üst üste Bankamıza verilmesi çalışmalarımızın müşterilerimiz nezdinde de gönülden karşılık bulduğunun bir göstergesidir. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarının yanında sosyal, kültürel ve sportif mecralarda da toplumsal fayda gözeterek katkılar sunuyoruz" dedi.