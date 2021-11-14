İhracatımız bu sene 20 milyar $’a çıkacak

BU yıl 16-19 Kasım tarihleri arasında Fuarİzmir'de düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı öncesinde Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, tekstil ve konfeksiyon ihracatının bu yıl 20 milyar dolar civarında olmasını beklediğini söyledi.

FİRMALARA CAN SUYU

Ertuğrul, "Yakın ülkelerden tedarikin artması nedeniyle ülkemize gelen taleplere hızlı ve kaliteli üretim ile yanıt vermemiz global pazarda hakimiyetimizi arttıracak önemli bir unsur. Dünya markalarına üretim yapan İzmirli üreticilerimiz ile gurur duyuyoruz" dedi. Fuara bu yıl 160 firmanın katılacağını belirten Ertuğrul, "Yapılan tanıtım çalışmaları ile İtalya, Rusya, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere alım grupları bekleniyor. Pandemide uzun süre işletmeleri kapalı kalan ve durgunluk yaşayan gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektörleri için önümüzdeki 4 günün verimli geçeceği kanısındayım" diye konuştu. Fuarda 'Gelinlik Tasarım Yarışması'nın' 12'ncisinin yapılacağını söyleyen Ertuğrul, birinci olan tasarıma 12 bin 500 TL ödül verileceğini kaydetti.

■ MERT ALPDÜNDAR/