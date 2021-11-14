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Haberler Ekonomi Kuşadası'na 15 lüks gemi daha geliyor

Kuşadası'na 15 lüks gemi daha geliyor

Kuşadası’na 15 lüks gemi daha geliyor

14.11.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesine Norveç bandıralı iki kruvaziyerle bin 200 turist geldi. Ege Port Limanı'na yanaşan "Viking Sea" ve "Viking Venüs" isimli kruvaziyerlerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı turistler, Selçuk'taki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Viking Sea'yi daha önce de ağırladıklarını, Viking Venüs'ün ise ilk kez limana uğradığını belirtti. Güngör, yıl sonuna kadar 15 kruvaziyeri daha konuk edeceklerini vurguladı.

■ İBRAHİM UZUN

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