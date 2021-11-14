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Haberler Ekonomi Ordu Üniversitesi destek personeli alacak

Ordu Üniversitesi destek personeli alacak

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) alımı için ilan yayımladı.

Ordu Üniversitesi destek personeli alacak

14.11.2021, 09:16

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) alımı için ilan yayımladı.

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı yapılacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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