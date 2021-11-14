Vergi cennetleri mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, vergi cenneti denilen ülkelere para aktaran kişilerin bilgilerinin alındığını belirterek, "Bu bilgiler üzerinden MASAK, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı çalışıyor. Bu konuda herhangi bir yanlış iş yapan varsa bunların gereği yapılacak" dedi. Bakanlığının Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt veren Elvan, yapısal cari açık problemini kökünden çözebilecek adımları teker teker attıklarını ve atmaya devam edeceklerini ifade etti.

İHALE YASASI HAZIR

Kamu İhale Kanunu'nun değiştirilmesi ve sektörel kamu ihale yasası çıkarılması çalışmalarının hemen hemen tamamlandığını vurgulayan Elvan, 2021'de yurt içinden alınan altının yarısından daha az bir altın alımı gerçekleştireceklerini dile getirdi. Elvan, "Hissedilen ve gerçekleşen enflasyon arasında bir fark olabilir. Gelişmiş ülkelerdeki gibi. Sepetten kaynaklanan bir durum. Tabi sepetteki gıda ağırlığı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 10-15 arasında iken, Türkiye'de yüzde 24-25 civarında. Dolayısıyla böyle bir farklılık da söz konusu" dedi. Elvan, KDV'deki tevkifat oranını genişlettiklerini ve bütçeye 20 milyar liranın üzerinde gelir sağladıklarını belirtti.

HAZAL ATEŞ