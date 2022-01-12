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Haberler Ekonomi İzmir Aşçılar Derneği'nde Bucak güven tazeledi

İzmir Aşçılar Derneği'nde Bucak güven tazeledi

12.1.2022

İzmir Aşçılar Derneği’nde Bucak güven tazeledi
İZMİR Aşçılar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren mevcut Başkan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Bucak tüm üyelerin desteği ile güven tazeledi ve tekrar göreve seçildi. Bucak genel kurulda yaptığı konuşmada; şu an Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra İzmir' in merkezi ve yerel yönetimleriyle devam eden bir çok projeyi tamamlayacaklarını ve yenilerini başlatacaklarını söyledi. Bucak ayrıca İzmir'in gastronomi turizmi konusunda markalaşması için dernek olarak çalışmalara hız vereceklerini vurguladı. ■ TOLGA TEKİN