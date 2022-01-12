Milyonlarca vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti

GENEL Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur borcu olan vatandaşlar 2022 sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Prim borcu bulunan Bağ-Kur'lular ile GSS prim borcu olanlar Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerine gidebilecek. Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından borçlu vatandaşın bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Düzenlemeden GSS kapsamındaki yaklaşık 3-4 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

1 OCAK'TAN GEÇERLİ OLACAK

Prim borcu bulunanların sağlık hizmeti almasına ilişkin verilen süre 31 Aralık 2021'de doldu. Ücretsiz sağlık hizmetine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı dün itibariyle yürürlüğe girdi. Karara göre, GSS sistemi kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) yılsonuna kadar sağlık hizmeti verilecek. Söz konusu kararla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.

PRİM ÜCRETİ 150 LİRA

Ocak 2012'de yürürlüğe giren GSS'de borcu çıkan vatandaşların iki seçeneği bulunuyor. Gelir testinde ailenin kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden az ise sağlık primi ödemeyecek. Bu durumda prim ödemeden devlet hastanelerinden yararlanabilecek. Diğer bir seçenek de gelir testine girmeyenler her ay 150 lira ödeyerek sağlık hizmetinden yararlanabilir. Bir yandan primini ödeyenlerin sayısı artarken, diğer yandan primsiz sağlık hizmeti alma talebinde bulunanların sayısı azalıyor.

GELİR TESTİ GEREKLİ

Genel Sağlık Sigortası primini (150,12 TL) ödeyecek gücü olmayan vatandaşların ise ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Gelir testi yaptıran vatandaşların aile içinde kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu kişiler devlet ve üniversite hastanelerine başvurduklarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor.

SGK, YENİ ÖDENEK VE PRİMLERİ DUYURDU

SOSYAL Güvenlik Kurumu, 2022 yılında uygulanacak olan prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile geçici iş görmezlik ödeneği, emzirme ödeneği ve cenaze ödeneği tutarlarını açıklandı. 2021 yılında 232 lira olan emzirme ödeneği, 2022 yılında 316 lira oldu. Kişilerin emzirme ödeneğinden faydalanabilmesi için, 4A'lı (SSK) çalışanları için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması gerekiyor. 4B'li (BAĞ-KUR) çalışanları için ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması ve prim borcunun olmaması gerekiyor. Geçici iş göremezlik ödenekleri 166,80 liradan hesaplanacak. Çırak ve öğrenciler için ise bu hesaplama 83,40 lira asgari üzerinden yapılacak. Bu artıştan, rapor kullanmaya 2021 yılında başlamış olanlar da yararlanacak. 2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 yılında 1250 liraya yükseldi.

HAZAL ATEŞ