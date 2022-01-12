Mobilyacılar yine Özkoparan’ı seçti

İki adayın yarıştığı İzmir Mobilyacılar Odası (İZMOD) Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Hasan Özkoparan 571 oyla ikinci dönem için üyelerden güvenoyu alırken önceki dönem Başkan Vekillerinden Seyfi Dağ 229 oyda kaldı. Şirinyer Düğün Salonu'ndaki genel kurula İzmir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'nun yanı sıra çeşitli esnaf odalarının başkanları katıldı. Genel kurulda konuşan Mutlu, "Esnafımız zor bir dönemden geçiyor. Birlik ve beraberlik içinde sorunlarımızı çözeceğiz, 128 esnaf odamızda da sükunetle seçimlerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

571 OYLA KAZANDI

Başkan adayı Dağ mobilya üreticileri için yapacaklarını açıklarken Hasan Özkoparan şunları söyledi: "70 yıllık bir hasreti yeni hizmet binamızı açarak bitirdik. İzmir Mobilyacılar Sanayi Sitemizi Bakanlığımız ile planladık. Mobilya AVM için yakında kazmayı vuracağız. Mobilyacı esnafımızı hak ettiği yere taşımakta kararlıyız." Seçimde 803 oydan 3'ü geçersiz sayılırken Özkoparan'ın beyaz listesi 571, Dağ'ın mavi listesi 229 oy aldı. Tebrikleri kabul eden Özkoparan, "Kazanan üyelerimiz olacak. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"dedi.

YENI YÖNETIM KURULU

BAŞKAN Özkoparan'ın yönetim kurulunda şu isimler yar aldı: Bülent Şimşek, Alper Bilen, Hakan Kabayeğit, Tuncay Duğan, Soner Büyüktalaş, Münir Erol, Nadir Coşkun, Mehmet Üngür, Mustafa Özçelik, İmdat Kandemir Asil. Öte yandan Yusuf Uslu, Arif Eroğlu ve Özgür Akgüneş ise denetim kurulunda görev yapacak.

■ TOLGA TEKİN